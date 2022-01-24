سعي حثيث على مدى العقود الماضية من حكومة تايلاند لفتح صفحة جديدة مع السعودية مؤكدة أنها تولي العلاقات مع الرياض أهمية قصوى، وتقديرًا لمكانة المملكة عالميًا وثقلها السياسي والاقتصادي دوليًا.

كما أعربت الحكومة التايلاندية عن أسفها إزاء الحوادث المأساوية التي وقعت لمواطنين سعوديين في تايلاند بين العامين 1989 و1990.

حل القضايا المتعلقة

وأشارت الحكومة التايلاندية، إلى حرصها على بذل الجهود لحل تلك القضايا المتعلقة بتلك الحوادث ورفعها إلى الجهات المختصة في حال ظهور أدلة جديدة ذات صلة بها.

من جهتها رحبت المملكة العربية السعودية بموقف الحكومة التايلاندية، مؤكدة على تمسكها بحقها في القضايا السابقة المرتبطة بالحوادث المأساوية التي تعرض لها مواطنون سعوديون على الأراضي التايلاندية قبل ثلاثة عقود.

حوادث مؤسفة وتصدير للإرهاب

ويؤكد المراقبون، أن العديد من المؤشرات تدل على أن هذه الحوادث المؤسفة يقف وراءها قوى معروفة بتصديرها للإرهاب ومعاداة المملكة واستهدافها ومواطنيها دون احترام للقانون الدولي.

رئيس وزراء تايلاند يزور المملكة

وتأكيدًا على أهمية العلاقات بين البلدين، يزور رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلاند الجنرال برايوت تشان أوتشا، السعودية في زيارة رسمية يومي الثلاثاء والأربعاء بدعوة كريمة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتأتي الزيارة بعد مشاورات نتج عنها تقريب وجهات النظر في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصًا على استمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر حيال تلك القضايا.