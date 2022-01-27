توقع أستاذ الطقس والمناخ بجامعة القصيم سابقًا، عبدالله المسند، أن يشهد طقس اليوم الخميس انخفاضًا في درجة الحرارة بشكل محسوس، مع تساقط الثلوج الخفيفة على نواحي جبال الظهر وعلقان.

تغير أحوال الطقس:

وقال المسند عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن هذا التغير في أحوال الطقس يرجع إلى وجود منخفض جوي متوسطي يتسبب بعواصف ثلجية على بلاد الشام، يدخل اليوم عبر جبهته الباردة إلى أجواء المملكة فيخفض درجة الحرارة، مع نشاط للرياح الشمالية الغربية التي قد تثير الغبار على المناطق الشمالية والشمالية الشرقية.

الربيع بعد 53 يوماً:

ولفت إلى أنه مر من فصل الشتاء 37 يومًا، ويتبقى على فصل الربيع، وفقاً لتعامد الشمس على خط الاستواء 53 يومًا، وعلى فصل الصيف وفقاً لتعامد الشمس على مدار السرطان 145 يومًا، فيما تبقى من موسم العقارب 14 يومًا والحميمين 53 يومًا، ورمضان 64 يومًا.