نفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية خلال المدة من 1- 15 من شهر يناير الجاري، (1632) جولة تفتيشية، لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في مدن ومحافظات وقرى المنطقة، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا”، وللتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة وزارة التجارة.

تفاصيل الجولات:

وشملت الجولات الأسواق والمراكز والمحال التجارية للجملة والتجزئة ومنافذ بيع اللحوم والخضروات، وحررت 7 مخالفات فورية تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأكدت الوزارة متابعة إعادة إلزام العاملين والزائرين للمولات والمراكز والمنشآت التجارية كافة بارتداء الكمامة في الأماكن “المغلقة والمفتوحة”، وتطبيق إجراءات التباعد، إضافة إلى عدم السماح بإدخال غير مكتملي التحصين وغيرها من الإجراءات الاحترازية، موضحةً أنه يتعين على المراكز التجارية وضع الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية عند المداخل، وتخصيص موظفين للتأكد من قيام المستهلكين بمسح الباركود قبل عملية الدخول، مع مراعاة الالتزام بالتباعد ووضع الكمامات.

مخالفات وغرامات:

وترصد الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفات عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية الواجب الالتزام بها، والصادرة من هيئة الصحة العامة (وقاية)، وضبط المنشآت غير الملتزمة وفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.