أعلن عبدالعزيز الرشيد، صانع المحتوى التقني، اليوم الأربعاء، عن تحديث جديد لهواتف الآيفون.

تحديث جديد للآيفون:

وقال الرشيد، عبر حسابه في “تويتر”: “تحديث جديد للآيفون.. التحديث مهم لحل بعض المشاكل السابقة مثل مشكلة الشاشة الوردية”.

ثغرة في سفاري:

وأضاف الرشيد: “التحديث الجديد يعمل على إغلاق ثغرة في متصفح سفاري تتسبب بتسريب بعض بيانات المستخدمين”.