أعلن عبدالعزيز الرشيد، صانع المحتوى التقني، اليوم الأربعاء، عن تحديث جديد لهواتف الآيفون.
تحديث جديد للآيفون:
وقال الرشيد، عبر حسابه في “تويتر”: “تحديث جديد للآيفون.. التحديث مهم لحل بعض المشاكل السابقة مثل مشكلة الشاشة الوردية”.
ثغرة في سفاري:
وأضاف الرشيد: “التحديث الجديد يعمل على إغلاق ثغرة في متصفح سفاري تتسبب بتسريب بعض بيانات المستخدمين”.
تحديث جديد للآيفون :
التحديث مهم لحل بعض المشاكل السابقة مثل مشكلة الشاشة الوردية ، وإغلاق ثغرة في متصفح سفاري تتسبب بتسريب بعض بيانات المستخدمين 📱 pic.twitter.com/lD7HIbkzPZ
— عبدالعزيز الرشيد (@i3zcom) January 26, 2022
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