أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مستشار مالي، ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام المحتمل لشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة “الشركة” عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة.

وأوضحت الشركة، في بيان عبر “تداول”: “أنه تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 72 ريالاً و 80 ريالاً للسهم الواحد.

تفاصيل عملية الطرح

وتتمثل عملية الطرح بطرح ستة ملايين وثلاثمائة ألف 6,300,000 سهم عادي من أسهم الشركة (“أسهم الشركة”)، وهو ما يمثل 30% من رأس مال المصدر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل المساهمين الحاليين في الشركة

وأضافت “يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة (100,000) سهم فيما يبلغ الحد الأقصى (1,049,999) سهماً، وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وأشارت إلى أنه “سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة (6,300,000) سهم طرح بما يمثل نسبة 100 ٪ من إجمالي أسهم الطرح على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى (5,670,000) سهم طرح – كحد أدنى – بما يمثل 90٪ من إجمالي أسهم الطرح”.