أعلنت شركة فالكم للخدمات المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة جاز العربية للخدمات عن تحديد النطاق السعري لطرحها المزمع بين 75 و 90 ريالاً للسهم الواحد.

وقالت الشركة، في بيان لها على “تداول”، إن فترة عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين تبدأ في 23 يناير وتنتهي في 27 يناير. حيث تسعى لطرح 5 % تتمثل في 790 ألف سهم عادي سيتم تخصيصها بالكامل للمستثمرين المؤهلين.

وأوضحت أن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل كل مستثمر مؤهل 10 أسهم فيما يبلغ الحد الأقصى 789,990 سهماً.

وبالأمس، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 71.40 نقطة, ليقفل عند مستوى 12068.43 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليارات ريال.

أداء سوق الأسهم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 109 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 230 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 65 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: صادرات، وبوبا العربية، ورعاية، والمواساة، والمراكز الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: نماء للكيماويات، وبوان، والأهلي، وأسمنت تبوك، وكيمانول الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 2.81% و3.57%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، وكيان السعودية، ودار الأركان، وكهرباء السعودية، والتصنيع الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: الراجحي، ومجموعة تداول، والإنماء، وأكوا باور، وشركة الاتصالات السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

السوق الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 133.70 نقطة, ليقفل عند مستوى 25573.00 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 107 ملايين ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و560 ألف سهم, تقاسمتها 4418 صفقة.