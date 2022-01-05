ذكرت وسائل أعلام محلية، في كازاخستان بأن سكان العاصمة نور سلطان يتهافتون اليوم لسحب الأموال من البنوك، وذلك في ظل توقف المدفوعات غير النقدية بسبب انقطاع الإنترنت في البلاد.

متظاهرو كازاخستان يقتحمون المطار

من ناحية أخرى سيطرت عشرات المتظاهرين في كازاخستان على مطار ألماتي، في الوقت الذي غادر فيه الموظفون المطار لدى اقتحام المحتجين له فيما حاول بعضهم اقتحام مقر إقامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف، في خطوة جديدة لتصاعد الاحتجاجات.

جيش كازاخستان غادر المطار

وأوضحت روسيا اليوم، نقلًا عن وسائل إعلام محلية كازاخستانية، أن محتجين دخلوا المطار، وأن الموظفين غادروه على الفور، في حين لم يكن هناك ركاب في الصالة، مضيفة أن “الجيش غادر المطار أيضًا.. لا نعرف متى غادروا. هم ليسوا هناك الآن”.

الرئيس يتسلم رئاسة الأمن الوطني

وفي وقت سابق أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف تسلمه رئاسة مجلس الأمن الوطني في البلاد في وقت اشتدت فيه حدة المظاهرات التي اندلعت منذ يوم أمس احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود.

وأكد رئيس البلاد أنه باقٍ في العاصمة رغم التظاهرات العنيفة، متوعدًا باتخاذ إجراءات صارمة.

وحاول الرئيس قاسم جومارت توكاييف تهدئة غضب المتظاهرين في الشارع بإقالة الحكومة، وقال مكتبه إنه قبل استقالة الحكومة، وعين علي خان إسماعيلوف، الذي كان نائبًا أول لرئيس الوزراء، قائمًا بأعمال رئيس الوزراء.