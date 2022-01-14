أعاد مغردون نشر فيديو اليوتيوبر العراقي محمد العيساوي قاتل ابنته شهد ويظهر فيه العيساوي يتحدث مع امرأة قبل أن يخفي وجهه بعدما لاحظ قيام شخص آخر بتصويره.

الشخص الذي يظهر بالفيديو يدعى محمد العيساوي حيث قام بالأمس بقتل ابنته تحت ذريعة جرائم غسل العار او ما يسمى بجرائم الشرف.

له الحق بفعل ما يحلو له وللنساء لا حق بالحياة!#حق_شهد_العيساوي pic.twitter.com/0Q9LLVFdoB

— رسول 🇮🇶🎗 (@rasoulalfaraj) January 12, 2022

فيديو هدزه لمرتك

وظهر العيساوي في المقطع وهو يتوسل لصديقه بألا يرسل الفيديو إلى زوجته في الوقت الذي مازحه فيه مصور المقطع بالقول ” هدزه لمرتك” أي سوف أرسله إلى زوجتك بينما يضحك العيساوي.

وبالرغم من أن المقطع قديم إلا أنه تم إعادته بالتزامن مع الحديث حول قيام اليوتيوبر العراقي بقتل ابنته شهد لأسباب تتعلق بالشرف بحسب مصادر عراقية.

جريمة محمد العيساوي

وبحسب صحيفة بغداد اليوم فقد أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، الأربعاء الماضي، عن قيام اليوتيوبر البصري محمد العيساوي بقتل ابنته البالغة من عمر 14 وهروبه إلى جهة مجهولة.

وقال المصدر إن “أحد المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع يوتيوب تحديدًا قام بقتل ابنته البالغة من العمر 14 عامًا بذريعة غسل العار، مبينًا، أن “الفحوصات الطبية أثبتت أن الفتاة لم يمسها أحد من الناحية الجنسية إطلاقًا”.

وأوضح، أن “والد الفتاة اكتشف انها على علاقة مع شاب كان قد تقدم في وقت سابق لخطبتها الأمر الذي دعاه لقتلها”.