وثّق مغردون تدفق شلالات الشعب شرق تمير بمحافظة المجمعة، صباح اليوم الأحد، ما رسم لوحة فنية جميلة للطبيعة الخلابة بالمنطقة.

أمطار الرياض ترسم شلالات الشعب

وقال المغرد سلطان العثمان، في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بتويتر: “شلالات الشعب شرق تمير صباح اليوم الأحد 2 يناير 2022 ما شاء الله لا قوة إلا بالله”.

وأظهر الفيديو تدفق مياه شلال الشعب وجريان المياه وسط الجبال ويصطف جانب أشجار متراصة لترسم منظرًا غاية لجمال الطبيعة في هذه المنطقة.

أمطار خفيفة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد تساقط الأمطار على عدة مناطق بالمملكة من يوم الجمعة الماضي وحتى غدٍ الاثنين.

واليوم هطلت أمطار خفيفة على مدينة الرياض، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

كما توقع المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد وتكوّن الضباب على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، الرياض، القصيم، الشرقية، عسير، جازان، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية والجوف، تسبق بنشاط في الرياح السطحية كذلك على منطقة تبوك حيث لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها في علقان وجبل اللوز والزيتة.