تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد 16 يناير 2022، بالتزامن مع عطلة الأسبوع لدى الأسواق العالمية، والبورصات العالمية في عطلة أسبوعية يومي السبت والأحد.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأحد، إلى نحو 219.19 ريال (58.45 دولار).

الذهب عيار 21

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السعودية، بداية تعاملات الأحد، إلى 191.79 ريال (51.14 دولار).

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، صباح اليوم الأحد إلى نحو 164.39 ريال (43.84 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية، اليوم الأحد، فقد انخفض سعر جرام الذهب عيار 14، إلى 127.94 ريال (34.09 دولار).

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأحد، نحو 6821.25 ريال (1819 دولارًا).

سعر الجنيه الذهب

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأحد في السعودية، نحو 1534.32 ريال (409.15 دولار).

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب في ختام تعاملات الأسبوع، بفعل ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، لكن المعدن الأصفر حقق مكاسب أسبوعية

وانخفض سعر العقود الآجلة للذهب -تسليم فبراير- بنسبة 0.3%، ليصل إلى مستوى 1816.50 دولار للأوقية. وحققت أسعار المعدن الأصفر مكاسب بنحو 1.1% خلال الأسبوع الماضي.