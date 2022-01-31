تراجعت أسعار الذهب اليوم في السعودية، الاثنين 31 يناير 2022، مع هبوط “النفيس” بداية تعاملات الأسبوع بالأسواق العالمية.

وسجل جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، اليوم ، 215.57 ريال (57.49 دولار).

الذهب عيار 21

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السعودية اليوم إلى 188.62 ريال (50.30 دولار).

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، صباح اليوم، إلى 161.68 ريال (43.11 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية، اليوم، فقد تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 125.75 ريال (33.53 دولار).

سجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم، نحو 6708.75 ريال (1789 دولارًا).

سعر الجنيه الذهب

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الاثنين، في السعودية، نحو 1509 ريالات (402.40 دولار).

وعالمياً، تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، وكانت التوقعات تشير إلى أنها ستسجل أكبر انخفاض شهري منذ سبتمبر مع اقتراب موعد رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خلفية البيانات الاقتصادية الرئيسية، بينما وضع الدولار القوي مزيدًا من الضغط على السبائك.

وبحلول الساعة 0428 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3٪ إلى 1786.26 دولار للأوقية (الأونصة)، مما رفع انخفاضه الشهري إلى أكثر من 2٪. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1786.50 دولار.

قال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في شركة إدارة الأصول SPI “الأسواق تتوقع فقط 100،000 إلى 150،000 وظيفة جديدة. لذا، إذا حصلنا على شيء أعلى، فإن ذلك سيعزز إمكانية زيادة الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في مارس.”