تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على البيع لجني الأرباح قبل إعلان قرار من مجلس الاحتياطي الاتحادي وبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن مخزونات الخام، لكن المخاوف بشأن نقص المعروض بسبب التوترات الجيوسياسية حدت من الخسائر.

وسجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في سبع سنوات الأسبوع الماضي وسط مخاوف من شح الإمدادات جراء التوترات بين أوكرانيا وروسيا.

وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمس الثلاثاء إنه سيدرس فرض عقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين إذا غزت موسكو أوكرانيا، فيما كثف القادة الغربيون الاستعدادات العسكرية ووضعوا خططا لحماية أوروبا من أزمة محتملة في إمدادات الطاقة.

تصاعد المخاوف:

كما تصاعدت المخاوف بشأن الشرق الأوسط يوم الاثنين عندما شنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجوما صاروخيا على قاعدة في الإمارات تستضيف قوات أميركية. وذكر مسؤولون أميركيون وإماراتيون أن صواريخ أميركية طراز باتريوت أحبطت الهجوم.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا مدير عام الأبحاث في شركة نيسان للأوراق المالية “اتجاه السوق نحو النزول محدود بسبب التوتر المتزايد بين روسيا وأوكرانيا والتهديد الذي تتعرض له البنية التحتية في الإمارات”، ورجح أن يواصل النفط ارتفاعه بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

برنت ينخفض:

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتاً بما يعادل 0.4% إلى 87.88 دولار للبرميل، بعدما قفزت 2.2% في الجلسة السابقة.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتاً أو 0.5% إلى 85.15 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 2.8% أمس الثلاثاء.