انتهت سباقات الجولة الأولى من سباق فورمولا إي الدرعية المقام للمرة الرابعة في منطقة الدرعية التاريخية، اليوم الجمعة.

ترتيب أول 10 مراكز في سباق فورمولا إي اليوم الجمعة:

وحل الهولندي نك دي فريز في المركز الأول، سائق فريق مرسيديس إي كيو.

في المركز الثاني البلجيكي ستوفيل فاندرون سائق مرسيديس إي كيو.

في المركز الثالث، السائق البريطاني جاك دينيس سائق فريق أفالانش أندريتي.

في المركز الرابع البريطاني سام بيرد.

في المركز الخامس البرازيلي لوكاس دي جراسي.

بالمركز السادس السويسري إدواردو مورتارا.

بالمركز السابع الأسترالي نك كاسيدي.

بالمركز الثامن الفرنسي جان فيرن.

في المركز التاسع الأمريكي أوليفر إسكيو.

في المركز العاشر ميتش إيفانز.

وكان السائق ستوفيل فاندرون فاز بقطب الانطلاق الأول في التصفيات التأهيلية من سباقات الفورمولا، قبل انطلاق الجولة الأولى مساء اليوم الجمعة.

الفيصل يشهد انطلاقة سباق فورمولا الدرعية:

يذكر أن وزير الرياضة، كان شهد انطلاقة سباق فورمولا إي الدرعية، حيث علق الأمير عبدالعزيز الفيصل على انطلاقة السباق قائلًا: “للمرة الرابعة، تستضيف جوهرة المملكة الدرعية، سباقات الفورمولا ، أهلًا من جديد بكل المتسابقين، خالص الأمنيات للجميع بالتوفيق والنجاح، في هذا الحدث الكبير”.

ويُقام السباق على مدار اليوم وغدًا في الدرعية.