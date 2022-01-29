يتواجد الهولندي نك دي فريز في صدارة المتسابقين، وذلك قبل انطلاق السباق النهائي من سباقات فورمولا الدرعية المقام حاليًا في المملكة.

الترتيب قبل انطلاق السباق:

ويحتل روبن فراينز المركز الثاني يليه كل من، أندريه لوتيرير، أوليفر رولاند، جاك دنيس، باسكال ويرلين، سيرجيو، كامار، ألأوليفر إسكيو، سيباستيان بويمي، أوليفر تيرفي، سام بيرد، إدواردو مورتارا، لوكاس دي جراسي، جان إيريك فيرن، أنطونيو دا كوستا، ألكسندر سيمز، ستوفيل فاندورن، ماكسيميليان جانثر، ميتش إيفانز، دان تيكتوم، أنطونيو جيوفنازي، نك كاسيدي”.

نتائج الأمس في فورمولا الدرعية:

وانتهت سباقات الجولة الأولى من سباق فورمولا إي الدرعية المقام للمرة الرابعة في منطقة الدرعية التاريخية، أمس الجمعة.

وحل الهولندي نك دي فريز في المركز الأول، سائق فريق مرسيديس إي كيو.

في المركز الثاني البلجيكي ستوفيل فاندرون سائق مرسيديس إي كيو.

في المركز الثالث، السائق البريطاني جاك دينيس سائق فريق أفالانش أندريتي.

في المركز الرابع البريطاني سام بيرد.

في المركز الخامس البرازيلي لوكاس دي جراسي.

بالمركز السادس السويسري إدواردو مورتارا.

بالمركز السابع الأسترالي نك كاسيدي.

بالمركز الثامن الفرنسي جان فيرن.

في المركز التاسع الأمريكي أوليفر إسكيو.

في المركز العاشر ميتش إيفانز.