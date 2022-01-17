ضمنت منتخبات الكاميرون ونيجيريا والمغرب حتى الآن التأهل لدور الـ16 وذلك بعد تصدرها لـ ترتيب مجموعات أمم إفريقيا 2021 المقامة حاليًا في دولة الكاميرون.

نتائج مباريات الجولة الثانية

وكانت مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة شهدت فوز الكاميرون على إثيوبيا برباعية لهدف، وخسارة الرأس الأخضر من بوركينا فاسو بهدف.

بينما تعادل منتخب السنغال مع جاره الغيني بدون أهداف، منتخب مالاوي فاز على منتخب زيمبابوي بهدفين لهدف، أما منتخب المغرب فهزم جزر القمر بنتيجة هدفين دون رد، كما تعادلت غانا مع الجابون بهدف لكل فريق.

وفي يوم السبت الماضي، فاز المنتخب النيجيري على السودان بثلاثية لهدف، أما المنتخب المصري ففاز على منتخب غينيا بيساو بهدف دون رد.

وفي يوم أمس، تعادل منتخب جامبيا مع نظيره المالي بهدف لكل فريق، وتعادلت كوت ديفوار مع منتخب سيراليون بنتيجة هدفين لكل فريق، بينما فاز منتخب تونس على موريتانيا برباعية دون رد، وفازت غينيا الاستوائية على الجزائر بهدف دون مقابل.

ترتيب مجموعات أمم إفريقيا 2021 بعد الجولة الثانية

وجاء ترتيب مجموعات أمم إفريقيا كالتالي، المجموعة الأولى يتواجد بها منتخب الكاميرون في الصدارة برصيد ست نقاط، بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، منتخب الرأس الأخضر ثالثًا برصيد 3 نقاط، إثيوبيا في المركز الرابع برصيد صفر من النقاط.

المجموعة الثانية يتواجد بها منتخب غينيا في الصدارة برصيد 4 نقاط يليه منتخب السنغال ثانيًا برصيد 4 نقاط، منتخب مالاوي ثالثًا برصيد 3 نقاط، منتخب زيمبابوي صفر من النقاط في المركز الرابع.

المجموعة الثالثة يتواجد بها منتخب المغرب في المركز الأول برصيد ست نقاط، يليه منتخب الجابون ثانيًا برصيد 4 نقاط، غانا ثالثًا برصيد نقطة واحدة، جزر القمر رابعًا برصيد صفر من النقاط.

في المجموعة الرابعة، يتواجد منتخب نيجيريا أولًا برصيد ست نقاط، يليه منتخب مصر ثانيًا برصيد 3 نقاط، غينيا بيساو ثالثًا برصيد نقطة واحدة، السودان رابعًا برصيد نقطة واحدة.

بالمجموعة الخامسة في ترتيب مجموعات أمم إفريقيا، منتخب كوت ديفوار في المقدمة برصيد 4 نقاط، غينيا الإستوائية ثانيًا برصيد 3 نقاط، سيراليون ثالثًا برصيد نقطتين، الجزائر في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

منتخب جامبيا متصدرًا المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، مالي ثانيًا برصيد 4 نقاط، تونس ثالثًا برصيد 3 نقاط، موريتانيا رابعًا برصيد صفر من النقاط.