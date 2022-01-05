أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، اليوم الأربعاء، عن ترسية عقد “تشغيل وصيانة مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم لجميع أجزائه” في مكة المكرمة من قبل شركة المياه الوطنية.

وقالت الشركة في بيان على موقع السوق المالية (تداول) إن قيمة العقد تبلغ 195.85 مليون ريال، وإنها ستقوم بإدارة وتشغيل وصيانة جميع مرافق مياه بئر زمزم ومصنع التشكيل ومصنع التعبئة ومركز التوزيع وذلك لمدة 60 شهراً.

الأثر المالي:

وتوقعت شركة الخريف أن ينعكس الأثر المالي للمشروع على نتائجها في الربع الأول من عام 2022.

وتابعت: “يأتي ذلك تماشياً واستكمالاً للخطة الاستراتيجية لشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة ومواكبة أهدافها وأهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز التطور في جميع قطاعات المياه، وعليها فازت الشركة بهذه المنافسة الخاصة بمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم في العاصمة المقدسة مكة المكرمة وذلك بعد تقديمها أفضل العروض الفنية والمالية”.

وذكرت الخريف، أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الشأن في حينه، بعد استلام النسخة النهائية من العقد، عقب توقيعه من جميع الأطراف المعنية.