أصدر مدير عام حرس الحدود المكلف، اللواء محمد بن عبدالله الشهري، قرارًا بترقية 4191 فردًا من منسوبي حرس الحدود، ابتداء من تاريخ 1/ 6/ 1443هـ، بمختلف الرتب العسكرية في جميع القيادات والوحدات التابعة الحرس الحدود.

تهنئة الأفراد المترقين:

وأعرب اللواء الشهري عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعمه غير المحدود للقطاعات الأمنية، ومن بينها حرس الحدود، مثمنًا توجيهات ومتابعة سموه لجميع الأعمال والمهام التي يقوم بها رجال حرس الحدود.

وهنأ اللواء الشهري الأفراد المترقين، سائلًا المولى عز وجل لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وأن تكون الترقية حافزًا لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء الخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ للوطن قيادته الرشيدة، وأمنه واستقراره.