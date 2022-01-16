توجه معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه بالشكر لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعمه لموسم الرياض، والإنجازات التي تحققت حتى الآن.

الكل في الكل

وقال آل الشيخ “الأمير محمد بن سلمان هو الكل في الكل خلف الإنجازات ونجاحات موسم الرياض.. أنا لا يمكن أسوي أي شي بدون توجيهاته”.

وأضاف تركي آل الشيخ “سيدي محمد بن سلمان.. مثل الشمس.. والشمس واحدة، وهو مصدر النور والطاقة والإشعاع، تكتسب منه الدفء والطاقة”.

قائدنا الملهم

وتابع “سيدي محمد بن سلمان شمس هذا الزمان وقائدنا الملهم وفتح لنا كل الآفاق.. ويريد الأفضل لبلده، وهو شمسنا ولن تغيب إن شاء الله”.

وأضاف تركي آل الشيخ “فيه كواكب كثير تظهر وتلمع في المنطقة والعالم تظهر وتختفي، حتى القمر يصير هلال وأحيان بدر وأحيان قمر وأحيان يصير له خسوف، لكن الشمس تظل شمس لا تتكرر.. وكذلك سيدي محمد بن سلمان”.