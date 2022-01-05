تداول مغردون صورًا للمستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، من داخل إحدى غرف العمليات، بعد خضوعه لإجراء عملية جراحية.

تركي آل الشيخ يجري جراحة بالرأس

ونشر مقرن بن عبدالرحمن على حسابه الشخصي صورة لآل الشيخ وهو يرقد على السرير الأبيض بإحدى غرف المستشفيات وتحيطه الأجهزة الطبية وكتب عليها: “معالي المستشار تركي آل الشيخ أجرى عملية في الرأس اليوم في نيويورك والحمد لله كانت ناجحة.. دعواتنا له بالشفاء العاجل”.

إبراهيم الفريان يدعو لآل الشيخ

وحرص الإعلامي الرياضي إبراهيم الفريان على طلب الشفاء للمستشار تركي آل الشيخ، وكتب على صفحته بتويتر: “يا رب احفظ تركي آل الشيخ هو من أسعدني”.