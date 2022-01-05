تداول مغردون صورًا للمستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، من داخل إحدى غرف العمليات، بعد خضوعه لإجراء عملية جراحية.
تركي آل الشيخ يجري جراحة بالرأس
ونشر مقرن بن عبدالرحمن على حسابه الشخصي صورة لآل الشيخ وهو يرقد على السرير الأبيض بإحدى غرف المستشفيات وتحيطه الأجهزة الطبية وكتب عليها: “معالي المستشار تركي آل الشيخ أجرى عملية في الرأس اليوم في نيويورك والحمد لله كانت ناجحة.. دعواتنا له بالشفاء العاجل”.
إبراهيم الفريان يدعو لآل الشيخ
وحرص الإعلامي الرياضي إبراهيم الفريان على طلب الشفاء للمستشار تركي آل الشيخ، وكتب على صفحته بتويتر: “يا رب احفظ تركي آل الشيخ هو من أسعدني”.
نسأل الله لنا وله السلامه كما نسأل ألله لنا وله توبة نصوح قبل الموت وان يرد المسلمين الى الله ردا جميلا
الله يشافيه ويخرج سالما معافي حيث انني وبنتي نعاني من هذالمرض حيث اصبت بموضعين بجسمي وابنتي اصيبت باالغدد والرئه ونحن نعالج الان بكولمبس اوهايو ونحمد الله على ذلك والله يشافي كل من ابتلي بهذا المرض والحمد لله رب العالمين فهذا المرض للصابر والمحتسب رحمه من الله ..
الله يشفيه ويرده لديرته والى أهله وذويه وهو بأتم الصحه طهور انشاء الله
انت مدرس برجاء؟