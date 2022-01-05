طمأن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، محبيه على حالته الصحية، مؤكدًا أنه بخير، موجهًا الشكر للجميع.

وقال آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر”: “الحمد الله أنا بخير… أتقدم بخالص الشكر لسيدي ولي العهد على رعايته الدائمة حماه وأعزه الله… ولكل محب شكرًا ولكل كاره شكرًا”.

وأضاف تركي آل الشيخ: “تعود هذا الجسد على مشرط الجراح… لكن الإيمان والعزيمة تزيد لا أراكم الله مكروه في حبيب أو عزيز”.