طمأن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، محبيه على حالته الصحية، مؤكدًا أنه بخير، موجهًا الشكر للجميع.
وقال آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر”: “الحمد الله أنا بخير… أتقدم بخالص الشكر لسيدي ولي العهد على رعايته الدائمة حماه وأعزه الله… ولكل محب شكرًا ولكل كاره شكرًا”.
وأضاف تركي آل الشيخ: “تعود هذا الجسد على مشرط الجراح… لكن الإيمان والعزيمة تزيد لا أراكم الله مكروه في حبيب أو عزيز”.
الحمدالله انا بخير … اتقدم بخالص الشكر لسيدي ولي العهد على رعايته الدائمه حماه واعزه الله… ولكل محب شكراً ولكل كاره شكراً … تعود هذا الجسد على مشرط الجراح … لكن الايمان والعزيمه تزيد🙏🏻 لا أراكم الله مكروه في حبيب اوعزيز🙏🏻❤️
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 5, 2022
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