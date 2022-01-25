تابع الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، جاهزية مدارس التعليم الابتدائي، ورياض الأطفال، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، في جميع مدارس التعليم بالمنطقة مع أول يوم للعودة الحضورية، يرافقه مدير عام تعليم عسير، وعدد من القيادات التعليمية.

عودة طلاب المرحلة الابتدائية:

ووقف الأمير تركي بن طلال، ميدانيًّا على عودة طلاب المرحلة الابتدائية في زيارة لمدرسة “أبو ذر الغفاري الابتدائية” بمركز الحفائر شرقي منطقة عسير، بمسافة تبعد عن مدينة أبها 76 كم، واطلع على ما تم تجهيزه لمرحلة العودة وسط التقيد بالبروتوكولات الصحية.

وأكد أمير منطقة عسير دعم القيادة الرشيدة لجميع الخطط، والبرامج التي تكفل سلامة وصحة الطلاب، واصفًا التعليم بأنه نقطة البداية لإعداد أبناء المستقبل، مقدمًا الشكر لمنسوبي التعليم بالمنطقة على جهودهم التعليمية.

برنامج الدمج لذوي الاحتياجات الخاصة:

واطلع الأمير تركي بن طلال، خلال زيارته على برنامج الدمج لذوي الاحتياجات الخاصة، وآلية التعليم المقدمة لهذه الفئة، حيث شارك الحضور مع أحد الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

يذكر أن عدد طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال هذا العام في منطقة عسير بلغ 255.824 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد المدارس الابتدائية 1704 مدارس.