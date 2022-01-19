افتتح الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، معرض “ميثاق الملك سلمان العمراني” الذي تنظمه هيئة فنون العمارة والتصميم، بالشراكة مع هيئة تطوير عسير ضمن الشراكات النوعية التي عقدتها الهيئة مع عدد من الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة لتعزيز العمل التنموي بالمنطقة.

رؤية الملك سلمان:

ويُعرّف المعرض برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في فنون العمارة المحلية، وإبراز دلالاتها الثقافية، وهويتها المتوافقة مع الطبيعة والمناخ والمتسقة مع البيئة المحيطة، والتي تعكس تاريخ المملكة وإرثها الحضاري الأصيل.

المحطة الثانية للمعرض:

ويأتي المعرض في محطته الثانية بمدينة أبها في المدينة الجامعية بالفرعا، بعد إطلاق إستراتيجية منطقة عسير التي تعتبر الهوية العمرانية أحد مخرجاتها الرئيسية، والتي تتواءم مع ميثاق الملك سلمان العمراني في الأصالة والاستمرارية ومحورية الإنسان، وملاءمة العيش، والاستدامة، والابتكار.

محتويات المعرض:

ويحتوي المعرض الذي يقام داخل قاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية على مشاريع عمرانية مميزة حاصلة على جوائز عالمية ومحلية، إضافة إلى التعريف بقيم ومبادى الميثاق التي تساعد على توجيه المصممين نحو القيم الثقافية في العمارة السلمانية التي انطلقت من الرياض، ليصل تأثيرها إلى بقية مناطق المملكة.