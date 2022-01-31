افتتح ‏الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، ‏رئيس هيئة تطوير المنطقة، المقر الدائم للجنة الشبابية بمحافظة بلقرن بالمركز الحضاري بالبظاظة.

والتقى أمير عسير في مستهل جولته في المحافظة، باللجنة ‏الشبابية حيث اطلع على مذكرة الشراكة مع بلدية بلقرن، التي من شأنها إشراف اللجنة الشبابية على البرامج والفعاليات في المركز الحضاري.

دعم مستمر للمجلس:

من جهته، أعرب الأمين العام لمجلس شباب منطقة عسير عادل آل عمر، عن خالص شكره وتقديره للأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، على الدعم المستمر للمجلس والإشراف المباشر على أعمال المجلس وتذليل الصعوبات كافة. كما ثمن دعم وجهود محافظ محافظة بلقرن ورئيس البلدية على توفيرهم البيئة المناسبة لاستثمار الطاقات الشبابية.