تترقب الجماهير مباراة الهلال والفيصلي في كأس السوبر السعودي، اليوم الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض.

الهلال والفيصلي يسعيان للتتويج

ويدخل الزعيم بقيادة مدربه ليوناردو جارديم مباراة الهلال والفيصلي اليوم بهدف التتويج باللقب ومصالحة الجماهير الغاضبة من تذبذب النتائج خلال الفترة الماضية، فيما يطمح عنابي سدير بقيادة دانييل راموس لتحقيق مفاجأة والفوز باللقب.

ويأمل الهلال الفوز بلقب كأس السوبر السعودي من أجل الانفراد بصدارة قائمة الأكثر فوزًا بالبطولة، فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي للحصول على اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تقديم جائزة لاعب الحسم في مباراة الهلال والفيصلي تصل قيمتها إلى 30 ألف ريال، وفقًا لعدد من المعايير، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تشكيل السوبر السعودي المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ الزعيم مباراة الهلال والفيصلي اليوم بالتشكيل التالي؛ عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، علي البليهي، جانغ هيون سو، محمد البريك، محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، بيريرا، موسى ماريغا وبافيتيمبي غوميز.

ويتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي مباراة اليوم بتشكيل من؛ أحمد الكسار، محمد العمري، إيجور روسي، رافائيل دا سيلفا، ياسين برناوي، إسماعيل سيلفا، عبدالرحمن الدوسري، هاشم فايف، جاليرمي، خالد كعبي وجوليو تفاريس.