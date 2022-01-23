انتهت مباراة تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير التي أُقيمت، مساء اليوم الأحد، على ملعب “ستامفورد بريدج”، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوز البلوز بهدفين دون رد.

تعادل تشيلسي ضد توتنهام:

وبدأت مباراة تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير بشكل سريع، وسدد روميلو لوكاكو كرة قوية في الدقيقة الأولى، إلا أنها ذهبت أعلى العارضة، ولعب حكيم زياش كرة عرضية، لعبها أودوي برأسية، ولكنها مرت بجوار القائم.

وواصل البلوز سيطرته، ومرت رأسية تياجو سيلفا أعلى العارضة، وأطلق زياش تسديدة قوية، وتصدى لها لوريس عند الدقيقة 11، واستمرت المحاولات، وسجل هاري كين هدف التقديم للسبيرز، ولكن الحكم ألغاه، لينتهي الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد توتنهام بالتعادل السلبي.

زياش وسيلفا يهزان الشباك:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح البلوز في التقدم عن طريق حكيم زياش عند الدقيقة 47، بعد تسديده لكرة مقوسة من على حدود منطقة الجزاء، وكاد أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني من تسديدة صاروخية عند الدقيقة 49، ولكن لوريس تألق وأبعدها، وهز سيلفا شباك توتنهام بالهدف الثاني عند الدقيقة 55 من رأسية مميزة.

واستمرت المحاولات، وكاد السبيرز أن يسجل التعادل عن طريق بيرجوين عند الدقيقة 59، ولكن ذهبت تسديدته ضعيفة في يد كيبا، وأطلق زياش تسديدة، ولكن لوريس تصدى لها، وسدد لوكاكو كرة قوية عند الدقيقة 69، وكاد كين أن يقلص الفارق عند الدقيقة 86، لتنتهي مباراة تشيلسي ضد توتنهام بفوز البلوز.

ورفع البلوز رصيده إلى 47 نقطة ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير عند 36 نقطة ليتواجد في المركز السابع.