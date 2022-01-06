وضع الفريق الكروي الأول في نادي تشيلسي قدمًا في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وذلك بعد الفوز في ذهاب نصف نهائي البطولة على جاره توتنهام بهدفين دون رد.

ملخص مباراة تشيلسي وتوتنهام:

وبدأت المباراة، بضغط قوي من البلوز أسفر عن الهدف الأول للاعب الألماني كاي هافرتز في الدقيقة الـ5 من عمر الشوط الأول.

وواصل البلوز ضغطه بقوة بحثًا عن تسجيل الهدف الثاني.

وفي الدقيقة الرابعة والثلاثين، سجل الويلزي بن دافيز مدافع توتنهام هدفًا ثانيًا لـ البلوز بالخطأ في مرماه من ضربة رأسية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم تشيلسي بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، حاول فريق توتنهام العودة في المباراة ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز البلوز بثنائية دون رد.

موعد مواجهة الإياب:

وستقام مواجهة الإياب يوم الأربعاء المقبل على ملعب نادي توتنهام في لندن.