ستنطلق دورة الألعاب السعودية الأولى إحدى مبادرات برنامج ” جودة الحياة” في شهر مارس المقبل، وذلك بعد أن كانت أُجلت فعالياتها في مارس من العام قبل الماضي.

موعد دورة الألعاب السعودية بنسختها الأولى

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة للدورة عن إقامتها في نسختها الأولى خلال الفترة من 10 إلى 20 مارس من العام الجاري.

قيمة جوائز الدورة

وسيتنافس المشاركون في الدورة على الفوز بألقابها وجوائزها التي تصل إلى مليون ريال لصاحب الميدالية الذهبية، و 300 ألف ريال لصاحب الميدالية الفضية و 100 ألف ريال لصاحب الميدالية البرونزية.

وذكرت اللجنة العليا المنظمة أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الفنية الخاصة بالدورة، كأهلية المشاركة ونظام التجارب والتصفيات والبرنامج الزمني خلال الأيام القليلة المقبلة.