انتهت مباراة آرسنال ضد ليفربول في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ملخص مباراة آرسنال ضد ليفربول ذهابًا

وشهد الشوط الأول إثارة متبادلة بين الفريقين، حيث حاول كل من الجانرز وليفربول إحراز الهدف الأول مع خلق الفرص الهجومية، ولكن دون جدوى.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من المباراة حاول ليفربول إحراز الهدف الأول، مستغلًا إقامة المباراة على ملعب الأنفيلد ولكن دون جدوى.

ويلتقي الفريقان إيابًا على ملعب “الإمارات” معقل الجانرز في العاصمة لندن يوم الخميس المقبل حيث ستكون الفرصة سانحة أمام النادي اللندني لانتزاع بطاقة التأهل إلى النهائي من خلال أي فوز على ملعبه.

المتأهل يواجه تشيلسي بالنهائي

وسيواجه الفائز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنهائي البطولة مع تشيلسي الذي فاز على توتنهام بهدفين دون رد ذهابًا وبهدف دون رد في مواجهة الإياب في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي للبطولة.