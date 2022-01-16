انتهت مباراة مالي ضد جامبيا ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات المجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.

مالي ضد جامبيا

وبدأت مباراة مالي ضد جامبيا بشكل سريع من المنتخبين، وانحصر اللعب في وسط الملعب، وسط محاولات لهز الشباك، ولكن دون جدوى، ليخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط منتخب مالي الأول لكرة القدم بحثًا عن فض اشتباك التعادل السلبي، قبل أن يحصل على ركلة جزاء عند الدقيقة 78، سددها إبراهيما كونيه بنجاح في الشباك.

وأشعل الهدف المباراة، وسط محاولات لهز الشباك مجددًا، قبل أن ينجح موسى بارو في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 90، لتنتهي مباراة مالي ضد جامبيا بالتعادل بهدف لكل منتخب.

ترتيب المجموعة في كأس الأمم الإفريقية

ورفع منتخب مالي الأول لكرة القدم رصيده إلى 4 نقاط، ليتصدر المجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بالتساوي مع جامبيا صاحب المركز الثاني، ثم تونس وموريتانيا.