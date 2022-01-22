استعرضت بروتوكولات العودة الحضورية للمدارس للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال الفئات المستثناة من الحضور.

استثناءات:

وبحسب فيديو نشرته قناة الإخبارية، يستثنى من الحضور الطلاب المصابون بمرض السكري من النوع الأول، ومن يعانون من السمنة المفرطة أو نقص مبالغ في الوزن، المصابون بأمراض القلب وتصلب الشرايين والأوعية الدموية.

أصحاب الأمراض:

كذلك يستثنى من العودة الحضورية، من يعانون من أمراض الكلى المزمنة أو ضمور العضلات والأعصاب، والمصابون بأمراض فقر الدم مثل الأنيميا والثلاسيميا، وأصحاب الأمراض المرتبطة بالمناعة والأمراض الجينية، والأطفال الذين لديهم أشقاء يعانون من الأمراض المذكورة أو معفيون من تلقي لقاح كورونا.