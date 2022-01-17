أعلنت إدارة تعليم منطقة الجوف، تأجيل بدء اليوم الدراسي بداية من يوم الغد الثلاثاء وحتى الخميس ليبدأ الساعة التاسعة صباحًا، نظرًا للموجة الباردة التي تشهدها المنطقة.

توجيه مدير تعليم الجوف

وقال تعليم الجوف، على حسابه الرسمي بموقع تويتر: ”‏وجّه المدير العام لإدارة ‎تعليم الجوف بتأخير موعد بداية اليوم الدراسي في مدارس البنين والبنات في تمام الساعة 9 صباحًا، بدءًا من يوم غدٍ الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 17 / 6 / 1443هـ، وذلك نظرًا للموجة الباردة التي تشهدها المنطقة”.

تبوك تتخذ نفس الخطوة

يذكر أن إدارة تعليم تبوك، أجلت بداية اليوم الدراسي بدءًا من اليوم الاثنين إلى الخميس، لتبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بسبب سوء الأحوال الجوية وانخفاض دراجات الحرارة.

وأوضح تعليم تبوك أن ذلك يأتي حرصًا على سلامة وصحة الأبناء طلبة المدارس ومنسوبيها ونظرًا لما تشهده مدينة تبوك وبعض محافطاتها من انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة لذا تقرر تأجيل بداية اليوم الدراسي لتبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة 9 صباحًا خلال الأيام من الإثنين إلى الخميس 14-17 / 6/ 1443، مشيرة إلى أن ذلك القرار في المدارس الحكومية والأهلية ورياض الأطفال (بنين وبنات) في الأماكن التالية: داخل تبوك وقرى وهجر تبوك، محافظة حقل وضواحيها، محافظة تيماء وضواحيها، قرى محافظة الوجه (الجو – أبو راكة – النشيفة – البليطيح – الفارعة – أم ضباع).