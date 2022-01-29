أعلنت إدارة تعليم تبوك استمرار العمل بقرار تأجيل بداية اليوم الدراسي حتى التاسعة صباحًا لحين صدور إشعار آخر بسبب الأحوال الجوية.

وقالت الإدارة : نظرًا لاستمرار برودة الجو حسب تقرير الأرصاد الجوية وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلبة ومنسوبي المدارس؛ يستمر العمل ببدء الحصة الأولى الساعة التاسعة صباحًا وحتى إشعار آخر.

مدارس تعليم تبوك المشمولة بالقرار

وأضافت الإدارة أن هذا القرار يشمل

– مدينة تبوك وضواحيها

– محافظة حقل وضواحيها

– محافظة البدع وضواحيها

– محافظة تيماء وضواحيها

– قرى محافظة الوجه ( الجو – أبو راكه- النشيفة – البليطيح- الفارعة – أم ضباع)

– قرى محافظة أملج ( الشبحة – شتات).