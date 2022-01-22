حصدت إدارة تعليم ينبع 4 ميداليات في “ملتقى الشتاء 2022” والذي استضافته الهيئة الملكية بالجبيل في الفترة من 6 حتى 16 يناير .

حيث حققت الطالبة البتول أسامة العيدروس من ابتدائية تحفيظ القرآن الأولى بينبع الصناعية الميدالية الذهبية في تخصص الرياضيات، و كما حقق الطالب البراء سامي الغامدي من مدرسة ابن الجوزي للموهوبين، والطالب يوسف توفيق صالح من ابتدائية الإمام نافع بينبع الصناعية، ميداليتين برونزية في تخصص الرياضيات، فيما حقق الطالب عمار ممدوح الحربي من مدرسة ابن خلدون الثانوية الميدالية البرونزية في تخصص المعلوماتية .

أهداف البرنامج

وأوضحت منسقة البرنامج بتعليم ينبع خلود علي الغامدي، أن البرنامج يهدف إلى رعاية الطلاب الموهوبين وتدريبيهم، وتأهيلهم للمشاركات الدولية، وتعزيز وتنمية روح التنافس العلمي الإيجابي لديهم، واستثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، والمساهمة في رفع وعي المجتمع بأهمية العلوم والرياضيات، وتحفيز المعلمين في المشاركة لاكتشاف وتدريب الطلاب ورعايتهم .

وأشارت الغامدي، إلى أن ملتقى الشتاء هو باكورة الملتقيات التدريبية التي تقيمها مؤسسة “موهبة” سنويًا ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية وبشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم، ودعم من شركائها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة الملك سعود، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، و محطة الانطلاق لطلاب وطالبات المستوى الأول نحو تحقيق حلم تمثيل الوطن في المسابقات العالمية في مجالات العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء والمعلوماتية.