نشر سفير السعودية لدى لبنان وليد بخاري، تغريدة لاقت تفاعلًا كبيرًا في لبنان، استدعى خلالها الشخصية الأكثر خيانة في تاريخ العرب وهي شخصية “أبو رغال”.

وقال بخاري عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “افتِراءَاتُ ⁧‫أَبِي رِغَال العَصْرِ وَأكاذيبُهُ لا يَستُرهَا اللَّيلُ وَإن طالَ وَلا مَغِيبُ الشَّمسِ وَلَو حُرِمَتِ الشُّرُوقَ والزَّوال..!”.

من هو أبو رغال؟

وأبو رغال هو الشخصيَّة الأكثر خيانةً في تاريخ العرب الذي استباح حرمة بيت الله الحرام وأرشد جيش أبرهة الأشرم ليهدم الكعبة، ووظف بخاري هذه الشخصية في رمزية فلسفية على شخوص الواقع السياسي المعاصر الذين استباحوا الأمن القومي العربي بوصفهم أبو رغال العصر.

ويلقب الآن أمين عام ميليشيا حزب الله حسن نصر الله بـ “الشيطان” و”أبي رغال العصر”، وهو ما دفع قطاع عريض من اللبنانيين للتفاعل مع التغريدة وتداولها بشكل واسع للإسقاط على حسن نصر الله.