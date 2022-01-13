انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر الأمناء العامين في آسيا؛ والذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من 13 وحتى 15 يناير الجاري، بمشاركة نخبة من خبراء كرة القدم في آسيا والعالم.

المسحل سعيد باستضافة المؤتمر

وتُعتبر هذه المرة الأولى التي يُقام فيها المؤتمر خارج مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث يهدف إلى تعزيز روح الشراكة بين الاتحاد الآسيوي والاتحادات الوطنية والإقليمية.

وأعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل في كلمته خلال الافتتاح عن سعادته باستضافة الرياض لمنافسات مؤتمر أمناء الاتحادات المحلية والإقليمية في آسيا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

جلسات اليوم في مؤتمر الأمناء العامين بآسيا

وافتتح الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، داتو ويندسور جلسات المؤتمر في يومه الأول، حيث أوضح التزام الاتحاد القاري بتعزيز برامج التطوير في الاتحادات الوطنية والإقليمية، في إطار رؤية الاتحاد القاري.

وسلّط الرئيس التنفيذي في مؤسسة كلينمان وانغ، انتر آيزال في الجلسة الثانية الضوء على المخرجات التعليمية طويلة الأمد، عبر بحث ثقافة التعليم من أجل تطوير الجيل المقبل من قادة كرة القدم الآسيوية.

وفي الجلسة الثالثة من اليوم الأول من مؤتمر الأمناء العامين في آسيا، استعرض كوين بات الشريك المؤسس والمدير التنفيذي في مؤسسة دابل باس، فرص تطوير القدرات وإدارة فرق العمل وتطوير المهارات للإداريين الشباب.

وقدّم الأمين العام السابق في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم هشام العمراني في الجلسة الأخيرة لليوم الأول من مؤتمر الأمناء العامين في آسيا خطة تطوير العلاقات الدولية، مستعرضًا أوجه التعاون الإفريقي – الآسيوي.