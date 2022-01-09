كشف الإعلامي والناقد الرياضي محمد العنزي عن تفاصيل جديدة قد تؤدي لتوقيع عقوبة على محمد كنو لاعب الهلال.

كواليس أزمة محمد كنو

وكان الهلال أعلن عن تجديد العقد مع اللاعب صاحب الـ27 عامًا الخميس الماضي، بعد فوزه بكأس السوبر السعودي، وفي فجر أول أمس الجمعة، كشف النصر أنه سيحصل على حقوقه القانونية جراء تفاجئه بتجديد الهلال لعقد اللاعب وهو حاصل على توقيعه.

الهلال يحمي نفسه

وقال العنزي في برنامج ” أكشن مع وليد” : ” إدارة الهلال جعلت كنو يوقع على إقرارين وهما أن اللاعب لم يوقع لأي ناد آخر قبل أن يجدد عقده مع الهلال والثاني هو تحمله لكافة التبعات المالية، في حال كان كلامه مخالفًا للإقرار الذي وقع عليه”.

وأضاف العنزي: ” كنو منذ 4 سنوات في محاكم وقضايا بسبب 7 ملايين ريال، هل يستطيع بمفرده تسديد 27 مليون ريال لـ النصر ؟!”.

وأضاف العنزي: ” كنو سيعاقب بنسبة 100%، والهلال ربما يعاقب أو لا بنسبة 50%، حسب إذا ما كان حمى نفسه أو لا، وكنو نصراوي حتى الآن بعد إرسال الورق للجنة الاحتراف”.