كشف الإعلامي والناقد الرياضي محمد العنزي عن تفاصيل جديدة قد تؤدي لتوقيع عقوبة على محمد كنو لاعب الهلال.
كواليس أزمة محمد كنو
وكان الهلال أعلن عن تجديد العقد مع اللاعب صاحب الـ27 عامًا الخميس الماضي، بعد فوزه بكأس السوبر السعودي، وفي فجر أول أمس الجمعة، كشف النصر أنه سيحصل على حقوقه القانونية جراء تفاجئه بتجديد الهلال لعقد اللاعب وهو حاصل على توقيعه.
الهلال يحمي نفسه
وقال العنزي في برنامج ” أكشن مع وليد” : ” إدارة الهلال جعلت كنو يوقع على إقرارين وهما أن اللاعب لم يوقع لأي ناد آخر قبل أن يجدد عقده مع الهلال والثاني هو تحمله لكافة التبعات المالية، في حال كان كلامه مخالفًا للإقرار الذي وقع عليه”.
وأضاف العنزي: ” كنو منذ 4 سنوات في محاكم وقضايا بسبب 7 ملايين ريال، هل يستطيع بمفرده تسديد 27 مليون ريال لـ النصر ؟!”.
وأضاف العنزي: ” كنو سيعاقب بنسبة 100%، والهلال ربما يعاقب أو لا بنسبة 50%، حسب إذا ما كان حمى نفسه أو لا، وكنو نصراوي حتى الآن بعد إرسال الورق للجنة الاحتراف”.
النصرلولدية مايثبت من صورتوقيع كنوعقودانتقالة للنصرلظهرت للاعلام ومن متى يهم النصرمصلحة الهلال ليكي يلبون رغبة الاعب للتركيزفي مبارة كاس السوبر امام الفيصلي الهلال اعلن جميع الصفقات وتجديدات عقود لاعبيه مرفقة بالصوراثناءتوقيع العقودوحتى عندماوقع عوض خميس للهلال سابقا اعلنة إدارة الهلال السابقة ذلك لوسائل الاعلام لوكان وقع اللاعب للنصرلظهرت صور توقيع كنو لجميع وسائل الإعلام ولكن النصر وقع مع اتفاقية مبدئية مع كنولااكثرولم يكون اللاعب ووكيله ورئيس النصر كانوا على طاوله واحدة وتم توقيع عقود الانتقال للنصروخوف وكيل اعمالة وتهديده للهلال دليل واضح واذاحول لحساب الاعب مبالغ مالية أو اعطي اي هبات لأجل الانتقال فهذة مخالفه على نادي النصرتمنع لجنة الاحتراف واللوائح مثل هذه الاغراءات ولوكان اللاعب فالفتره الحرة ويستلم اللاعب مقدم عقدة بعد انتهاء عقده مع ناديه لاخريوم في عقدة وبعدهايتسلم مقدم ابعقدمن ناديه الجديد اويتفاوض النادي الذي انتقل اليه الاعب مع ناديه السابق على شراء المده المتبقية فالعقدمع نادي السابق