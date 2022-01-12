وقّع معالي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، اليوم, اتفاقية لتنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي لـ 151 منشأة تدريبية تابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك في مقر الكلية التقنية للبنين بالرياض.

رفع جودة التعليم:

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب من هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن هذه الاتفاقية ستسهم في ارتقاء جودة التدريب والمخرجات ورفع الكفاءة والفاعلية من خلال نظام وإجراءات تتسم بالموضوعية والشفافية وصولاً إلى تعزيز مكانة التدريب التقني محلياً ودولياً، مؤكداً حرص المؤسسة على أن تحصل جميع منشآتها التدريبية على الاعتماد من خلال تطوير عملياتها وتكوين ثقافة تقييم ذاتي يحفز التطوير المستمر.

توسع للمؤسسة:

وبين معاليه أن المؤسسة تتوسع في افتتاح الكليات والمعاهد الصناعية ومعاهد الشراكات الإستراتيجية مع المحافظة على أعلى معايير الجودة, حيث تولى المؤسسة الجودة اهتماماً كبيراً.

يذكر أن أعمال الاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب التي ينفذها مركز “مسار ” التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب تسهم في رفع جودة المخرجات والجاهزية لسوق العمل في قطاع التدريب وذلك بالتنسيق مع المنشآت التدريبية والجهات الداعمة لرفع مستوى جودة التدريب، حيث سبق للمركز منح الاعتماد المؤسسي لعدد 13 منشأة تدريبية تابعة للمؤسسة خلال العام الماضي 2021م.