انطلاقاً من حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز العلاقات المشتركة ومد جسور التواصل مع جميع الدول حول العالم، وتلبيةً للدعوة الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، يقوم دولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع في مملكة تايلند الجنرال / برايوت تشان أوتشا، بزيارةً رسمية إلى المملكة يومي الثلاثاء والأربعاء (22 – 23 / 6 / 1443 هـ) الموافق ( 25 – 26 / 1 / 2022م).

وتأتي الزيارة بعد مشاورات نتج عنها تقريب وجهات النظر في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصاً على استمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر حيال تلك القضايا.