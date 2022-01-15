أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدمًا بشأن فرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض.

وتشمل الحالة (الحريق، الخرج، الدلم، حوطة بني تميم)، ويستمر حتى الساعة 1 صباحًا من يوم غدٍ الأحد.

كما تشمل الحالة- بمشيئة الله- نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وجريانًا للسيول وتساقط للبرد.

توقعات الأرصاد:

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن يستمر هطول الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، مكة المكرمة والباحة.

انخفاض الحرارة:

كما توقع المركز، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم وأجزاء من غرب المملكة وشرق ووسط المملكة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية، الجوف وسواحل المنطقة الشرقية.