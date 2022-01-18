أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن التنبيه الذي يشمل المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية واليتمة يبدأ الساعة الـ 9 صباحا ويستمر حتى الساعة الـ 5 عصرًا.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار الانخفاض الملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة خاصة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم وكذلك على منطقة تبوك وما تزال الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج على مرتفعات (جبال اللوز – علقان).