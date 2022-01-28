نوهت السفارة السعودية في المغرب بموعد فتح الأجواء في المملكة المغربية وفق ما تم الإعلان عنه يوم أمس بشكل رسمي.
وقالت السفارة في بيان مقتضب لها : تود السفارة إحاطة جميع المواطنين السعوديين الكرام بأن السلطات المغربية قررت إعادة فتح المجال الجوي أمام الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية ابتداءً من 7 فبراير المقبل.
شروط السفر من وإلى المغرب
وتابعت السفارة أن ذلك يأتي استنادًا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتبعًا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذًا بعين الاعتبار تطورات الوضع الوبائي بالمغرب، ولمواكبة عملية تطبيق هذا القرار، فقد تقرر أن تقوم لجنة تقنية حاليًا بدراسة الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها على مستوى المراكز الحدودية والشروط اللازم توفيرها من طرف المسافرين وسيتم الإعلان عنها لاحقًا.
أهمية التقيد بالاحترازات
وجددت السلطات المغربية، دعوتها للمواطنات والمواطنين لمواصلة التقيد التام بجميع الإجراءات الاحترازية والالتزام بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية في هذا الشأن، كما دعت للإسراع بتلقي الجرعات المحددة واستكمال مسار التلقيح وخاصة تعزيزه بالجرعة الثالثة، كسلوك يجسد “التضامن الوطني” في مواجهة هذه الجائحة.
اترك تعليقاً