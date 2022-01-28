نوهت السفارة السعودية في المغرب بموعد فتح الأجواء في المملكة المغربية وفق ما تم الإعلان عنه يوم أمس بشكل رسمي.

وقالت السفارة في بيان مقتضب لها : تود السفارة إحاطة جميع المواطنين السعوديين الكرام بأن السلطات المغربية قررت إعادة فتح المجال الجوي أمام الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية ابتداءً من 7 فبراير المقبل.