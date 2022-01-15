أوضحت هيئة تطوير المنطقة الشرقية أن جميع الأراضي والمخططات المعتمدة وغير المعتمدة الواقعة ضمن حدود جزيرة دارين (تاروت) هي أراضٍ خاضعة لاشتراطات وإجراءات التخطيط العمراني من جديد.

اشتراطات وإجراءات التخطيط العمراني:

وقالت الهيئة في بيان لها: “تلفت هيئة تطوير المنطقة الشرقية نظر جميع المستثمرين وأصحاب المصلحة أن جميع الأراضي والمخططات المعتمدة والغير معتمدة الواقعة ضمن حدود جزيرة دارين (تاروت) هي أراضٍ خاضعة لاشتراطات وإجراءات التخطيط العمراني من جديد، يشمل ذلك إعادة تقسيمات الأراضي واستعمالاتها، كما أنها ستخضع لاشتراطات بناء وكود عمراني وغير ذلك من متطلبات الحفاظ على أصول الجزيرة التاريخية وطابعها المعماري وميزها الطبيعية”.

وأضافت الهيئة: “يأتي ذلك ضمن حزمة مخرجات مشروع المخطط الشامل للجزيرة (قيد العمل)، والذي سيتم الإعلان عنه حين الانتهاء من أعمال وتفاصيل المشروع بإذن الله”.

تفاصيل المخطط الشامل للجزيرة:

وتابعت الهيئة في بيانها: “وتود الهيئة التأكيد على أن استعمالات الأراضي في الجزيرة سيتم تغييرها بحسب الاشتراطات الجديدة التي سيتم إقرارها ضمن تفاصيل المخطط الشامل للجزيرة والذي يعتبر أحد المشاريع المنبثقة من خطة التطوير الشامل للمنطقة الشرقية، وبناءً على ذلك وجب التنويه”.