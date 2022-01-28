أعلن المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد أنه بناءً على ما رصدته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من شكاوى حول قيام بعض المنشآت بتسجيل أسماء عدد من المواطنين في التأمينات الاجتماعية دون علمهم، فقد عملت الوزارة والمؤسسة على التحقق من الأمر، ويجري العمل الآن على إلغاء التسجيل واتخاذ كافة الإجراءات النظامية تجاه المخالفين.

وأوضح متحدث الموارد البشرية أن ذلك لن يؤثر على أي مستحقات أو برامج للمتضررين من تسجيل أسمائهم دون علمهم، إذ ستقوم الجهتان بمعالجة ذلك.

ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى الإبلاغ عبر القنوات الرسمية عن أي مخالفة يتم رصدها.