كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

توقعات الطقس:

وقال الحصيني في تغريدات له عبر تويتر: إنه حسب المراصد العالمية، من المتوقع أن تتكاثر السحب مع الساعات القادمة، وبعضها سيكون ممطرًا على مناطق تبوك والشمالية والجوف والرياض والشرقية، مع استمرار الهطل الثلجي على مرتفعات تبوك، مؤكدًا أن بداية الحالة الممطرة مساء الاثنين 14/ 6/ 1443هـ البروق على جنوب غرب العاصمة الرياض وسواحل تبوك.

هواء قطبي:

وتابع أنه من المتوقع تدفق هواء شديد البرودة أصله قطبي على مناطق الحدود الشمالية والجوف، ومتوقع فجر غد الثلاثاء وصول درجات حرارة إلى تحت الصفر، تمتد إلى تبوك وحائل، كما من المتوقع هطول أمطار متفاوتة في الصباح على معظم منطقة الرياض، بما فيها العاصمة والمنطقة الشرقية، وأن تعيش الشرقية من المملكة والبحرين أجواء شتوية ممطرة اليوم الثلاثاء.

وأكد الحصيني أنه متوقع تدفق الهواء الذي أصله قطبي شديد البرودة على مناطق المدينة فالقصيم فالرياض فالشرقية، وتوالي الحرارة انخفاضها التدريجي لدرجة أن الرياض العاصمة عصر الثلاثاء ستكون أبرد من فجره.