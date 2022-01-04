وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب “مسار” اليوم، اتفاقية لتنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي لمركز التدريب بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ومعالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، في مقر الهيئة بالرياض.

وتتضمن الاتفاقية قيام هيئة تقويم التعليم والتدريب بتنفيذ إجراءات عمليات الاعتماد المؤسسي لمركز التدريب بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بناءً على معايير الاعتماد المؤسسي المعتمدة لدى الهيئة.

الاعتماد المؤسسي ضمن مستهدفات الرؤية

يأتي ذلك ضمن مساهمة الهيئة الفاعلة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية في تصنيف مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني واعتمادها، سعيًا للارتقاء بجودة المخرجات والممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وزيادة التفاعل محليًا ودوليًا، ورفع مستوى كفاءة العمليات المؤسسية.

رفع جودة التدريب

ويُعدُّ مركز “مسار ” أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويهدف إلى رفع جودة التدريب من خلال أطر ومعايير محددة؛ لضمان تحقيق المنشآت التدريبية لمتطلبات سوق العمل، كما يعد “مركز التدريب” التابع لهيئة المواصفات والمقاييس أحد روافد المعرفة المرجعية في مجال البنية التحتية للجودة، ويُعنى -كذلك- بمجال التدريب والتأهيل وفق أحدث الأساليب العلمية.