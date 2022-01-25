حذر خبراء الأمن عبر الإنترنت من ثغرة خطيرة في لعبة دارك سولز 3 على نظام التشغيل ويندوز تتيح للهاكرز تنفيذ هجمات عن بُعد واختطاف جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم.

وذكر منشور على SpeedSouls Discord أن مخترقاً كان يحاول تحذير المطور FromSoftware

من ثغرة على دارك سولز 3، لكن الأمر تحول إلى اختراق، وعلى الرغم من أن القليل من الأشخاص يعرفون كيفية استغلال هذه الثغرة، لكنها تبقى ثغرة خطيرة يمكن استغلالها لاختراق جهاز الضحية عن بعد.

إغلاق مؤقت

واستجابت شركة FromSoftware على الفور للتحذير الأمني، وأغلقت مؤقتاً خدمة لاعب مقابل لاعب للعبة دارك سولز 3 وأسلافها بينما يحقق فريق الأمان في الشركة بهذه الثغرة.

وليس من المؤكد متى ستعود الخوادم إلى الاتصال بالإنترنت، ولكن من الواضح أن المطورين لن يعيدوا الخدمة، إلا إذا كانا واثقين من سلامة اللاعبين، حيث يمكن أن يستخدم المزيد من المهاجمين الأشرار هذه الثغرة لسرقة المعلومات الحساسة وإفساد أنظمة اللاعبين وإلحاق أضرار جسيمة بأجهزتهم.