شهدت الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تألقًا لافتًا من لاعبي النصر، ليفرضوا أنفسهم على التشكيل المثالي.

نجوم النصر يتألقون

وكشف حساب شبكة الإحصائيات “سوفا سكور” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن التشكيلة المثالية لمنافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وشهدت تواجد 3 لاعبين من النصر.

وتواجد في حراسة المرمى، حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، الذي منحته شبكة الإحصائيات الشهيرة أعلى تقييم في الجولة الـ18، بمعدل 9.3 درجة.

التشكيل المثالي للجولة الـ18

وجاء تشكيل الجولة الـ18 المثالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كالتالي؛ في حراسة المرمى، ستويكوفيتش وأسامة الخلف “الحزم”، بجانب ثلاثي النصر، منصور الشمري، راميرو موري وعبدالإله العمري.

ويتواجد في الوسط والهجوم كل من؛ ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حمدان الشمري وبرونو هنريكي، ماثيوس بيريرا “الهلال”، باناجيوتيس “الفيحاء”، أوديون إيغالو “الشباب” وصالح العمري “أبها”.