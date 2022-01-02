ساعد تساقط الثلوج في إخماد حرائق اجتاحت أحياء في ولاية كولورادو الأمريكية وتسببت في إجلاء آلاف السكان.

شبهها البعض بالمعجزة… ثلوج تخمد حرائق اجتاحت ولاية كولورادو الأمريكية في "غمضة عين"#أميركا#العربية pic.twitter.com/szoG442yzY

— العربية (@AlArabiya) January 1, 2022

إجلاء الآلاف من السكان

الحرائق المستعرة دمرت قرابة 1000 منزل وشردت مئات العائلات، ووصل سمك الثلوج إلى نحو 30 سم.

وأفادت تقارير أن الحرائق لم تتسبب في أي وفيات، ولكن السلطات في الولاية قررت إجلاء آلاف العائلات من منازلهم، موضحة أن سبب الحريق هو انهيار خطوط كهرباء على أرض قاحلة.