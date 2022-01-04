واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد الفيصلي.

جارديم يجهز الهلال لمباراة الفيصلي:

وبدأ مران الزعيم بالجري قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات فنية متنوعة، ثم فرض المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم مناورة على جزء من الملعب.

واختتم المدرب البرتغالي مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم بشرح عدد من الجمل التكتيكية المتوقع تطبيقها في مواجهة الفيصلي المرتقبة.

وسيحضر جارديم المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة كأس السوبر السعودي عند الساعة الرابعة مساء يوم غد الأربعاء، قبل أن يتجه إلى النادي لخوض المران النهائي والدخول في معسكر.

كأس السوبر السعودي:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الفيصلي في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي، مساء يوم الخميس المقبل، على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في تكرار إنجاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في موسم 2012/ 2013، فيما يسير الزعيم بشكل مميز مع مدربه البرتغالي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).